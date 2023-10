Brasil não é derrotado pelo Uruguai no Centenário há 22 anos; veja como foi último revés

A Seleção Brasileira jogará contra o Uruguai nesta terça-feira, em mais um confronto pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Apesar do duelo ser na casa dos adversários, os canarinhos não são derrotados pelos adversários no Estádio Centenário de Montevidéu há 22 anos.

O último revés aconteceu em outro embate pelas Eliminatórias, ainda em 2001. Na ocasião, o Brasil acabou perdendo por 1 a 0, graças a um gol de pênalti de Magallanes. A equipe, que já era treinada por Luiz Felipe Scolari, também contava com nomes como Romário e Rivaldo.

Apesar de ganhar o Mundial no ano seguinte, a Seleção sofreu para garantir sua classificação para o torneio na ocasião. Foram somente duas vitórias nas nove partidas fora de casa.

Desde essa derrota para o Uruguai, o Brasil vem levando vantagem nos jogos contra o rival. De 2002 até agora, foram sete vitórias e cinco empates em duelos por todas as competições (Eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações e amistosos).

As últimas atuações no Centenário também são bem favoráveis para a Seleção. A equipe vem de três vitórias seguidas no estádio, sendo duas goleadas (4 a 0 em 2009 e 4 a 1 em 2017) e um 2 a 0 no último confronto, realizado em 2021.

A partida desta terça-feira é válida pela quarta rodada das Eliminatórias e está marcada às 21 horas (de Brasília).