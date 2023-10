Brasil já jogou com camisa do Peñarol por goleiro que morreu fazendo defesa

Do UOL, em Montevideu (URU)

Em 1919, o Brasil entrou em campo vestindo camisas amarelas com listras pretas por cima. A seleção utilizou a camisa do Peñarol (URU) para enfrentar a Argentina, que jogou com a camisa celeste da seleção uruguaia. O jogo foi beneficente para a família de Roberto Chery, goleiro uruguaio que havia morrido dias antes após fazer uma defesa na Copa América daquele ano.

Morreu para fazer defesa

Relatos da época contam que Chery voou de uma trave até a outra para praticar uma defesa contra o Chile, em jogo nas Laranjeiras, estádio do Fluminense. Na queda, ele se sentiu mal, mas terminou a partida em campo.

O goleiro foi hospitalizado pouco depois do jogo e ficou 13 dias internado. Chery teve um estrangulamento da hérnia inguinal gerado na jogada.

Ele passou por cirurgia no hospital e reagiu bem, mas teve uma peritonite e não resistiu. Segundo informação da época, o jogador já sofria com uma hérnia e o caso foi agravado no lance.

Peñarol é grato ao Brasil

O clube aurinegro recebeu a seleção brasileira em seu novo estádio, Campeón del Siglo, inaugurado em 2016. A seleção treinou duas vezes no local e fez uma última atividade no estádio Centenario antes da partida.

A comunicação do Peñarol fez questão de distribuir para a imprensa brasileira presente um folheto no qual conta a história de Roberto Chery. O texto diz que o clube "recorda o fato com emoção e gratidão" e completa: "é mais um elo emotivo da corrente de amizade que une o clube ao futebol brasileiro".

Brasil e Argentina se enfrentaram com os uniformes 'alternativos' no dia 1º de junho de 1919. O encontro terminou em 3 a 3 e o 'troféu Roberto Chery' foi doado ao museu do Peñarol.