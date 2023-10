Brasil é dominado pelo Uruguai e perde a primeira com Diniz pelas Eliminatórias

Em partida de poucas finalizações e marcada pela lesão de Neymar, o Brasil não jogou bem e perdeu para o Uruguai em Montevidéu, no Estádio Centenário, por 2 a 0. O embate da noite desta terça-feira (17) foi válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, acusando dores no joelho esquerdo após chegada rival sem contato direto, o camisa 10 da 'Amarelinha' imediatamente sinalizou substituição e saiu de campo chorando, na maca, sem conseguir apoiar os pés no chão na ida ao vestiário.

Essa foi apenas a segunda vitória do Uruguai para cima do Brasil na competição: a primeira havia sido na estreia de Felipão no comando técnico, em 2001, por 1 a 0. Ao total, além do revés, a seleção tinha retrospecto de seis triunfos e cinco empates diante da 'Celeste'.

Com o resultado, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.

O Brasil, agora, só voltará aos campos no próximo mês. No dia 16, em Barranquilla, os comandados de Fernando Diniz visitam a Colômbia às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Uruguai, por sua vez, visita a Argentina no Monumental de Núñez, no mesmo dia e horário.

O jogo ? O começo da partida não teve chances contundentes de gol, e sim duas estratégias que podiam claramente ser observadas: enquanto o Brasil tocava passes no campo de defesa e espera pacientemente o Uruguai, a 'Celeste' subia a marcação e pressionava a saída de bola.

Aos 26, Gabriel Jesus fez bonita jogada individual, driblou dois marcadores uruguaios mas, na hora de finalizar, acabou travado pela defesa mandante.

A primeira oportunidade de perigo, finalização, só foi acontecer aos 41. E já com gol: Maxi Araújo recebeu pela esquerda, bateu Yan Couto na corrida e cruzou com precisão, na direção de Darwin Núñez. O centroavante do Liverpool inaugurou o marcador.

Aos 43, Neymar tentou jogada individual pela intermediária, recebeu a marcação uruguaia e, com o choque, desabou no chão. Com muitas dores no joelho esquerdo, o camisa 10 imediatamente sinalizou substituição e, aos prantos, deixou o campo de maca.

2º tempo

O primeiro chute da Seleção só foi sair aos 15 minutos da etapa final: Rodrygo cobrou escanteio e Gabriel Magalhães subiu para o cabeceio, mas a bola passou por cima.

Oito minutos depois, Rodrygo acertou o travessão. Após bela cobrança de falta, o camisa 11 do Brasil cravou o poste de Rochet, arrancando suspiros no Estádio Centenário.

Aos 31, o Uruguai ampliou o placar. O time da casa arremessou lateral para dentro da área, Darwin Núñez fez o pivô, encarou marcação dupla e, na queda, conseguiu servir De la Cruz por dentro. O camisa 7, livre e com o gol aberto, só teve o trabalho de empurrar para as redes: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA



URUGUAI 2 X 0 BRASIL

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai



Data: Terça-feira, 17 de outubro de 2023



Horário: 21h00 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Antoni García (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)



Cartões amarelos: Ronald Araújo, Pablo Quiroga (auxiliar), Darwin Núñez e Nández (Uruguai); Rodrygo, Casemiro, Ederson, Gabriel Jesus e Matheus Cunha (Brasil)

Gols: Darwin Núñez, aos 41 minutos do 1ºT e De la Cruz, aos 31 minutos do 2ºT (Uruguai)

URUGUAI: Rochet; Nández (Bruno Méndez), Ronald Araújo, Cáceres e Mathías Oliveira (Viña); Ugarte, Valverde e De la Cruz; Pellistri (Piquerez), Maxi Araújo (Vecino) e Darwin Núñez



Técnico: Marcelo Bielsa

BRASIL: Ederson; Yan Couto (David Neres), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto (Guilherme Arana); Casemiro, Bruno Guimarães (Raphael Veiga) e Neymar (Richarlison); Vinícius Jr. (Matheus Cunha), Rodrygo e Gabriel Jesus



Técnico: Fernando Diniz