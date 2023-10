Botafogo enfrentará o Grêmio em São Januário pelo Campeonato Brasileiro

O Botafogo entra na reta final do Campeonato Brasileiro na luta para manter a vantagem sobre os rivais na disputa pelo título. No entanto, os alvinegros estão alertas com um problema extracampo.

Isso porque o estádio Nilton Santos vem sediando e vai sediar alguns shows até o fim do ano. Com isso, a torcida ficou apreensiva com a possibilidade de o Botafogo não ter seu campo em duelos decisivos.

No entanto, o Botafogo deve precisar mudar o local de apenas uma partida. Os alvinegros encaminharam a realização do confronto contra o Grêmio em São Januário, de acordo com o ge. A partida contra os gaúchos será dia 9 ou 10 de novembro, válida pela 33ª rodada.

Em compensação, os confrontos contra Cuiabá e Palmeiras seguem marcados para o Nilton Santos. O clube carioca está preparando um esquema para montagem e desmontagem rápida do palco para esses jogos.

A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada das próximas rodadas para que o Botafogo possa confirmar os locais dos confrontos.