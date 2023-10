Bahia x Internacional: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Brigando na metade inferior da tabela, Bahia e Internacional se enfrentarão nesta quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), os nordestinos tentarão mais uma vez se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto os gaúchos mantêm as esperanças por uma vaga na Libertadores.

O confronto entre Bahia e Internacional será transmitido para todo o Brasil através do canal pay-per-view Premiere. Na televisão aberta, o canal Globo fará a transmissão exclusivamente para os Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

O Bahia é o 16º colocado da competição, com 28 pontos, uma vantagem de apenas um para a zona de rebaixamento, liderada pelo Vasco. O Tricolor de Aço começou a última rodada entre os quatro últimos, mas conseguiu sair do Z4 com uma vitória emocionante contra o Goiás, por 6 a 4. Como ainda não enfrentou as equipes do topo da tabela no segundo turno, um triunfo sobre o Internacional é essencial para se manter longe do fantasma da Série B.

A boa notícia é que o treinador Rogério Ceni terá todo seu elenco à disposição pela primeira vez desde que chegou ao Bahia. O zagueiro Kanu retorna de suspensão e o volante Léo Cittadini deixou o departamento médico. Com isso, o treinador pôde usar os últimos 11 dias para pensar em qual será sua equipe ideal.

O Internacional está em 12º, com 32 pontos. Eliminado na semifinal da Libertadores, o objetivo do Colorado passou a ser conquistar uma vaga para a próxima edição da competição continental. Até o momento, é necessário alcançar a sexta colocação para se classificar. Portanto, os gaúchos têm que eliminar a diferença de 10 pontos para o Fortaleza, que fecha o G6. Para isso, vão precisar melhorar o desempenho inconstante, que lhes rendeu um empate, duas vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas.

O argentino Eduardo Coudet terá o desafio de lidar com diversos desfalques para o confronto contra o Bahia. Por conta da data Fifa, Rochet, Jhonny, Aránguiz e Enner Valencia estão servindo suas seleções e não estarão disponíveis. Para piorar, Renê, Nico Hernández e Igor Gomes estão suspensos. O atacante Pedro Henrique, por sua vez, voltou a ficar disponível após se recuperar de lesão.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X INTERNACIONAL

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 17 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)



VAR: Wagner Reway (VAR/Fifa-PB)

BAHIA: Marcos Felipe; Camilo Cándido, Victor Hugo, Kanu e Gilberto; Thaciano, Rezende, Yago e Ademir; Everaldo e Cauly



Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Rômulo, Gabriel e Alan Patrick; Maurício, Wanderson e Luiz Adriano



Técnico: Eduardo Coudet