Atuação de gala de Soteldo contra o Chile deixa torcedores do Santos em êxtase: "Carregando a Venezuela"

Na noite desta terça-feira, a Venezuela superou o Chile, por 3 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O grande destaque da partida foi Soteldo. O atacante do Santos deu show: marcou o primeiro gol, deu a assistência para o segundo e organizou a jogada do terceiro.

Nas redes sociais, os torcedores do Peixe entraram em êxtase com a atuação do venezuelano. "Soteldo está carregando a Venezuela", afirmou um santista. "O Soteldo está jogando muito na seleção da Venezuela, o melhor jogo dele nessas Eliminatórias", escreveu outro.

De acordo com dados do Sofascore, além de ter participado dos três gols da Venezuela, Soteldo também registrou duas finalizações, sendo que ambas foram na direção do gol, e distribuiu três passes decisivos. O jogador, assim, contribuiu para sua equipe com gol e também com a criação de oportunidades.

"Paulo Turra, Odair e Falcão tentaram derrubar o Santos a qualquer custo, o que o Soteldo foi perseguido por esses caras é maluquice, e agora a resposta vem em campo", disse um torcedor do Alvinegro praiano, relembrando as polêmicas que afastaram o jogador de treinos com a equipe em julho deste ano.

O atacante do Peixe ainda acertou todos os passes e concluiu cinco dos oito dribles que tentou durante o confronto diante do Chile. Na jogada do segundo gol, inclusive, Soteldo deixou para trás na corrida e no jogo de corpo o zagueiro Medel, com quem se envolveu em confusão durante a vitória do Santos sobre o Vasco, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Mais torcedores comemoraram a atuação do atleta. "Gigante, só espero que o Santos seja inteligente e não doe ele porque irá chover propostas depois dessa atuação", pontuou um fã. "O Soteldo recuperou o ÓTIMO futebol dele em um momento CHAVE para o Santos na temporada... Não quero me iludir, mas...", comentou outro.

O Soteldo está jogando mto na seleção da Venezuela, o melhor jogo dele nessas eliminatórias. ? ?????er??? (@Vwitter0119) October 18, 2023

O Soteldo recuperou o ÓTIMO futebol dele em um momento CHAVE para o Santos na temporada.... Não quero me iludir, mas.... ? ? Matheus (@sfcmatheus_) October 17, 2023

Torcedores do Alvinegro praiano ainda imploraram para que o time organize algum tipo de logística para que o camisa 10 esteja à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o duelo desta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. O jogo pela 27ª rodada do torneio nacional acontece na Vila Belmiro, às 20 horas (de Brasília).

"Não entendo como o Soteldo é dúvida. Nosso jogo será somente na quinta. Não dá pro Santos montar uma logística para poder contar com o jogador?? Vamos lá Santos, a gente precisa dele em campo!", declarou um santista. "Valeu, agora pega o avião descansa amanhã que quinta tem jogo", falou mais um.