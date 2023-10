Arnaldo Ribeiro: 'Contrato de 4 anos para o Bruno Henrique é loucura'

Os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Marco Antônio Rodrigues debateram no Fim de Papo o leilão entre Palmeiras e Flamengo por Bruno Henrique. Arnaldo disse que oferecer quatro anos de contrato para o atacante de 32 anos é "uma loucura", mas Bodão discordou: "Loucura nenhuma".

Arnaldo Ribeiro: 'Fazer um contrato de 3 ou 4 anos com Bruno Henrique é loucura'

Quem vai ganhar nessa história, literalmente, é o Bruno Henrique, com essa espécie de leilão. No futebol atual, são poucos os casos de atletas de mais de 30 anos renderem em alto nível em qualquer lugar do mundo. Existem exceções aqui e acolá, mas quanto mais longo é o contrato menor a chance de ele render por esse período tão longo acima dos 30 anos, sendo que o Bruno Henrique vem de uma lesão muito séria no joelho, que talvez tenha propiciado ao Flamengo a cautela. É compreensível da parte do do clube, e aí eu entendo o lado do jogador e do empresário que esperavam a iniciativa do Flamengo lá atrás, quando ele estava na pior, entre aspas, se recuperando e com o futuro incerto, então faz parte do jogo. Essa questão dos clubes reféns de suas estrelas é o que mais incomoda. Para mim, o importante não é o recheio, é a camisa, porque os ídolos vão se sucedendo, vão saindo, essa coisa da fidelidade no futebol é uma coisa muito rara hoje no futebol. Para os dois clubes, um acordo de tempo mínimo seria o ideal, mas quem está com a faca e o queijo na mão é o jogador, porque os dois estão disputando e ele pode jogar com a longevidade que mais lhe convém. Tanto para um como para outro, fazer um contrato de 3 ou 4 anos com Bruno Henrique é loucura. Arnaldo Ribeiro

Marco Antônio: 'Não é loucura nenhuma, Bruno Henrique é um belo jogador'

Respeito completamente a opinião do companheiro, mas penso completamente ao contrário dele. O Bruno Henrique é um raro jogador no futebol brasileiro que ainda tem o poder de desequilibrar uma partida. Ele tem lá seus 32 anos, mas está muito bem fisicamente, ele se recuperou muito, com certeza é o mais veloz atacante do Brasil. Ele está muito bem e, a não ser que aconteça nada grave, que pode acontecer com qualquer um, vai jogar mais uns 2 anos em altíssimo nível, no mínimo. E outra coisa: o torcedor vai gostar, e estou do lado do torcedor. São dois clubes que estão bem financeiramente, clube não é banco, não precisa dar dividendo para ninguém, dividendo é alegria e título, não precisa dar lucro um clube, tem que estar equilibrado para não ir à falência. O Flamengo nada em dinheiro, o Palmeiras tem uma situação financeira privilegiada, tem que fazer o que o torcedor quer que faça. Não é loucura nenhuma, é uma bela contratação, é um belo jogador. Eu aprovo essa disputa e ele merece ser valorizado, inclusive, porque sempre jogou muito e nunca foi chamado para a seleção. É um jogador que seria útil em qualquer lugar. Marco Antônio Rodrigues

