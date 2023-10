América-MG x Botafogo: veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes sobre a partida pelo Brasileiro

Um verdadeiro choque de opostos. Essa é a realidade do confronto entre América-MG e Botafogo, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), em compromisso válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: O Premiere, no pay-per-view, fará a transmissão do confronto.

O Glorioso, que vem de um triunfo de 2 a 0 no clássico contra o Fluminense, lidera o torneio nacional, com 55 pontos - nove a mais que o segundo colocado, o Red Bull Bragantino. Já o Coelho, que precisa se recuperar da derrota de 3 a 2 para o Fortaleza, segue na lanterna, com 18 pontos.

Lúcio Flávio, treinador do Fogão, sabe que seu time tem grande potencial de conquistar o título brasileiro, mas prefere tratar todo jogo como uma decisão. Por conta disso, o embate com o clube mineiro tem o mesmo peso do clássico da rodada passada.

"Todos no grupo do Botafogo estão com o espírito de lutar pelo grande objetivo desta temporada e por isso estamos encarando cada partida com a importância de uma verdadeira decisão", declarou o treinador.

VAMOS! Tudo pronto para o duelo com o América-MG, nesta quarta, pelo Brasileirão! ??? #VamosBOTAFOGO ? Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/K6RVK5TcU2 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 17, 2023

Para este jogo, porém, o Botafogo tem problemas. O lateral esquerdo Marçal cumpre suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de sua expulsão contra o Corinthians. Assim, Hugo assume o setor. Além disso, Tchê Tchê está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o que abre espaço para Gabriel Pires.

O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, por sua vez, estão servindo à Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Se não chegarem a tempo do jogo, Gatito Fernández assume o gol e Sampaio entra na zaga.

Pelo lado do América-MG, o técnico Fabián Bustos sabe que o momento é delicado.

"Sabemos que o estado emocional pesa porque a pressão é muito grande. Perdemos muitos pontos nos últimos jogos, mas não fomos dominados na maioria dos jogos. Temos que nos impor durante os confrontos", afirmou o comandante do Coelho.

Em termos de escalação, a equipe mineira tem o retorno do goleiro Cavichioli, que foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma indisposição. Assim, ele assume a vaga de Aguerre. O volante Alê retorna de suspensão. Mas o time só será revelado minutos antes do confronto.

Confira como foi o último treino antes do duelo contra o Botafogo! ?? ? Felipe Soares / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/Ii4EFp7q6e ? América FC ?? (@AmericaFC1912) October 17, 2023

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA-MG X BOTAFOGO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: 18 de outubro de 2023, quarta-feira



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

AMÉRICA-MG: Cavichioli (Aguerre); Rodriguinho, Avelar, Maidana e Marlon; Alê, Emmanuel Martínez, Juninho e Juan Cazares; Mastriani e Everaldo



Técnico: Fabián Bustos

BOTAFOGO: Lucas Perri (Gatito); Di Plácido, Adryelson (Sampaio), Víctor Cuesta e Hugo; Gabriel Pires, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá



Técnico: Lúcio Flávio