Zagueiro 'esplendoroso' do São Paulo sofre com joelho e tem futuro incerto

Do UOL, em Santos

Promessa da base do São Paulo, o zagueiro Walce tem contrato até o fim deste ano e futuro incerto no clube.

O que aconteceu

Walce, aos 24 anos, ainda não conseguiu emplacar como atleta profissional por causa de três cirurgias no joelho direito.

Essa "decolagem" poderia ocorrer no empréstimo ao Juventude, mas, após oito jogos, o defensor voltou a sentir dores no joelho e foi devolvido ao Tricolor.

Walce está clinicamente recuperado e já foi relacionado pelo técnico Dorival Júnior para ficar no banco de reservas. Os sucessivos problemas físicos, porém, deixam seu futuro em xeque no São Paulo. Se houver renovação, deverá ser por um período curto.

Expectativa x realidade

Walce teve a primeira lesão no joelho direito em 2020, em um treinamento pela seleção brasileira sub-23.

O prazo inicial de recuperação era de oito meses, mas complicações ocorreram e ele ficou três anos sem jogar.

Liberado, a promessa ainda não vingou. Todos no São Paulo sabem do seu potencial, mas agora têm dúvidas sobre o sucesso do jogador.

A única coisa que posso dizer é que é um atleta muito comprometido. É uma pena que tenha passado por todos esses problemas, mas tecnicamente ele é esplendoroso como zagueiro. Ele é muito técnico

Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ao canal do Arnaldo e Tironi

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.