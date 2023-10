Torcida do Santos esgota ingressos para jogo contra o Bragantino em quatro horas

A torcida do Santos rapidamente esgotou todos os ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Toda a carga de bilhetes coloca à venda na manhã desta segunda foi comercializada em cerca de quatro horas.

No total, 11 mil entradas foram adquiridas pela torcida santista. Restam apenas poucos ingressos nos setores para PCD (pessoa com deficiência), PMR (pessoa com mobilidade reduzida) e PCR (pessoa com cadeira de rodas). Para estes lugares, as vendas continuam de maneira online ou nas bilheterias do estádio.

Os demais quatro mil bilhetes destinados aos proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes, não podem ser colocados à venda, totalizando a carga de 15 mil lugares disponibilizados.

INGRESSOS ESGOTADOS! ? Quinta-feira é dia de Alçapão lotado! VAI PRA CIMA DELES, SANTOS! ???? pic.twitter.com/pMr10cu9TR ? Santos FC (@SantosFC) October 16, 2023

Como de costume nos jogos em casa, os torcedores do Santos prometem uma grande festa antes e durante a partida. A equipe de Marcelo Fernandes vem de três vitórias consecutivas e ganhou um fôlego na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

O Peixe, agora, ocupa o 14º lugar da tabela, com 30 pontos, três de vantagem para o Z4. O time vai em busca de um novo triunfo para se afastar ainda mais da zona da degola.

Do outro lado, o Bragantino ficou no empate com o Athletico-PR na rodada passada, mas se manteve na vice-liderança do Brasileirão. A distância para o Botafogo é de nove pontos.