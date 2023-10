Tite explica porque assumiu Flamengo em 2023 e destaca: "O objetivo é a classificação direta para a Libertadores"

O técnico Tite foi apresentado oficialmente no Flamengo nesta segunda-feira e deu sua primeira entrevista coletiva à frente do Rubro-Negro. O treinador aproveitou o espaço para explicar os motivos que o levaram a assumir o comando do clube ainda em 2023.

Ao deixar a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar, Tite afirmou que não assumiria nenhum time do futebol brasileiro em 2023. Para o treinador, esse acordo com o Flamengo é um "ajuste de datas" para o projeto de 2024.

"O Braz disse assim: 'Como que a gente ajusta os seus objetivos profissionais com os objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É, mas como que ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora?. E aí o projeto pesou mais forte. Ele traz riscos e benefícios, porque o objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Esse é o objetivo real", afirmou.

Tite, novo treinador do Mengão, foi apresentado oficialmente nesta segunda (16), no Ninho do Urubu! ??#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/HXCNUlNWl5 ? Flamengo (@Flamengo) October 16, 2023

Tite também abordou a luta pelo título brasileiro em 2023 e a importância de começar mais cedo o projeto para depois engrenar na temporada que vem.

"A perspectiva de título que ela tem é matemática? É, mas ela é sonho. E nós temos a realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são nove equipes que estão muito próximas de classificação e de briga na Libertadores, onde o campeonato está extremamente disputado. O que essa necessidade traz de benefício? Para o projeto de 2024, conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora é importante. Então esse ajuste acabou acontecendo dentro deste projeto", explicou.

Tite estreia no comando do elenco rubro-negro nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no confronto diante do Cruzeiro fora de casa.