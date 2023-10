Tarciane fala sobre características ofensivas e volta por cima no Corinthians

Após bater o América de Cali, o Corinthians chegou a mais uma semifinal da Libertadores feminina. Zagueira artilheira, Tarciane marcou um dos gols da goleada das brabas contra as anfitriãs.

De acordo com a camisa 3 do Timão, o ímpeto ofensivo é algo que vem desde a base e que a defensora busca lapidar ao longo da carreira.

"É uma coisa que eu trago muito da base, de estar sempre presente na área e tentar ajudar de alguma maneira. Acho que venho melhorando nessas disputas dentro da área, muito por conta do meu tamanho também. Mesmo sabendo que é muito difícil ganhar bola ali e com marcação individual, tento me superar a cada jogo e poder ajudar de alguma maneira e fui muito feliz por contribuir, que é o mais importante", relatou.

Em alta, Tarciane viveu um momento complicado no Corinthians em 2022. A zagueira protagonizou lance que gerou o primeiro gol do Boca Juniors, na eliminação precoce nas quartas da Libertadores.

"Vim com a cabeça totalmente focada em dar o meu melhor e ajudar no que for preciso que o resultado vem, tanto no coletivo quanto no individual. E isso é fruto do trabalho do ano todo de ter mais segurança para fazer as coisas, fazer o simples, entrar com a cabeça no lugar e manter a concentração que por mais que a gente erre, é algo normal e não algo fatal. E é melhorar a cada dia, treinar mais, com a confiança do grupo e apoio da família para buscar coisas melhores", finalizou Tarci.

Em busca do tetra, as brabas entram em campo nessa quarta-feira para pegar o Internacional. O duelo está marcado para acontecer às 17h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero.