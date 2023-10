Sucesso do São Paulo em 2023 pode atrapalhar permanência de David

O São Paulo pode dizer que teve uma temporada de sucesso em 2023, mas, ao mesmo tempo que trouxe lembranças inesquecíveis para torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria, a conquista da Copa do Brasil também poderá trazer algumas consequências nada bem-vindas para o clube pensando na formação do elenco de 2024, como a dificuldade para manter David no elenco.

O técnico Dorival Júnior gostaria de seguir contando com o atacante em 2024, porém, seu contrato por empréstimo com o São Paulo expira ao fim do ano, e o Internacional, detentor dos direitos econômicos do atleta, não parece disposto cedê-lo por mais tempo ao Tricolor.

Ciente de que o São Paulo conta com uma bolada nos cofres devido à premiação da Copa do Brasil, o Inter pretende fazer jogo duro e deseja negociar David em definitivo. Com o título inédito do torneio, o Tricolor recebeu da CBF uma quantia de R$ 88,7 milhões.

Parte desse dinheiro já está comprometido. O São Paulo tem como uma das prioridades a compra de Caio Paulista, cuja opção fixada no contrato é de R$ 20 milhões. Há também o pagamento de "bicho" ao elenco, termo usado para se referir à premiação em dinheiro dada aos jogadores pelo título.

Embora agrade Dorival Júnior, David não é um dos titulares do São Paulo e hoje tem um status de coadjuvante no elenco, saindo eventualmente do banco de reservas para contribuir dentro de campo. Por isso, a diretoria não pretende abrir os cofres para mantê-lo em 2024, a não ser que o Internacional aceite uma ampliação do empréstimo.

Ciente do entrave, o Bahia já está de olho na contratação de David. O técnico Rogério Ceni foi quem indicou o jogador ao São Paulo quando ainda comandava a equipe. Agora à frente do Esquadrão de Aço, o ex-goleiro espera levar o atacante para Salvador, já que ele se enquadra no perfil de atletas que ele planeja ter na próxima temporada, sobretudo se o clube permanecer na Série A do Brasileirão.

Caso a saída de David ao fim do ano realmente se confirme, o São Paulo tem dois caminhos para preencher a lacuna deixada pelo atleta: dar oportunidade a um dos jovens da base, como Caio, por exemplo, que já atuou no profissional algumas vezes, ou ir ao mercado e contratar um atleta da posição.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.