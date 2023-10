Sob forte calor, Palmeiras se reapresenta e treina de olho em duelo contra o Atlético-MG

Nesta segunda-feira (16), o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e deu sequência aos preparativos para o embate diante do Atlético-MG, seu próximo compromisso na temporada, que está marcado para a quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último domingo, os comandados de Abel Ferreira folgaram.

Segundo o próprio Verdão, após ativação muscular no centro de excelência, o elenco foi a campo e, sob forte calor, aprimorou transições e enfrentamentos de ataque contra defesa.

Depois, uma atividade técnica de dez contra dez ? em dimensões reduzidas ? fechou a sessão de treinos desta segunda-feira.

Assim como já tem sido feito, o volante Atuesta seguiu cronograma de transição física e, em um campo separado, retomou o processo em busca de condições de jogo.

"Claro que estamos muito chateados ainda com a eliminação na Libertadores, mas não podemos baixar a cabeça porque ainda temos 12 finais no Brasileiro. Vai ser jogo a jogo, vamos jogar todos para ganhar, assim como sempre fizemos", garantiu Vanderlan após o treino.