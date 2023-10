Sob chuva em Porto Alegre, Internacional faz mais um treino antes de pegar o Bahia

Na tarde desta segunda-feira, o Internacional fez o penúltimo treino, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para enfrentar o Bahia, em duelo que acontece na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob chuva, o elenco treinou exercícios físicos, troca de passes e posse de bola, na parte aberta do treino e, depois, sem acesso da imprensa, o técnico Eduardo Coudet comandou atividades táticas.

Segunda de chuva e trabalho por aqui ???? pic.twitter.com/o1OLzEIT8M ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 16, 2023

Para a partida com o Tricolor de Aço, o Internacional terá alguns desfalques. Aránguiz (seleção chilena), Enner Valencia (seleção equatoriana), Rochet (seleção uruguaia), Johnny (seleção dos Estados Unidos), Thauan Lara (Seleção Brasileira Pré-Olímpica) e Matheus Dias (Seleção Brasileira Pré-Olímpica), estão à serviço das seleções neste período de data Fifa e serão baixas.

Além disso, também ficam de fora do jogo Renê, Igor Gomes e Nico Hernández, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Por fim, o Colorado tem 32 pontos e atualmente ocupa a 12ª colocação na tabela. Em seu último compromisso antes da pausa do Brasileirão, o Inter venceu o Grêmio, por 3 a 2. Do outro lado, o Bahia é o 16° colocado, com com 28 pontos, a apenas um de distância do Vasco, primeiro time no Z4.