Santos treina com duas mudanças para enfrentar o Red Bull Bragantino

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Marcelo Fernandes esboçou o Santos com duas mudanças para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, às 20h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Marcelo treinou com Jean Lucas, Dodi e Lucas Lima no meio-campo. Tomás Rincón e Camacho não estão à disposição, pois estão suspensos após o terceiro cartão amarelo.

No ataque, Maxi Silvera atuou como titular ao lado de Marcos Leonardo. Soteldo chegará em cima da hora, na madrugada de quinta, após representar a seleção venezuelana. Terá condições de atuar apenas no segundo tempo.

Dodô e Lucas Lima voltam a ser opção para Marcelo Fernandes. A dupla retorna após cumprir suspensão.

O provável time do Santos é: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Silvera e Marcos Leonardo.

