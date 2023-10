Santos tenta vencer quatro partidas seguidas pela primeira vez desde 2019

O Santos vive momento de embalo e recuperação no Campeonato Brasileiro sob o comando de Marcelo Fernandes. Com o novo treinador, o Peixe acumula nove pontos conquistados em três partidas e 100% de aproveitamento.

Com isso, no próximo compromisso, diante do Red Bull Bragantino, a equipe alvinegra busca a quarta vitória consecutiva, feito que não acontece desde novembro de 2019. Ou seja, há quase quatro anos.

A última vez que o Alvinegro Praiano conseguiu quatro êxitos seguidos foi também pelo Brasileirão, da 29ª à 32ª rodada. Na ocasião, comandado por Jorge Sampaoli, o time bateu Bahia (1 a 0) e Botafogo (4 a 1), na Vila Belmiro, Avaí (2 a 1), na Ressacada, e Goiás (3 a 0), no Serra Dourada. Portanto, foram dez gols marcados e dois sofridos.

Santos foi o vice-campeão brasileiro de 2019

O Santos ainda conseguiu manter a invencibilidade por mais dois embates naquele ano — empatou em 1 a 1 com o São Paulo e goleou o Cruzeiro por 4 a 1, ambos em casa — até perder para o Fortaleza, por 2 a 1, na Arena Castelão. Naquela temporada, o Peixe ficou com o vice-campeonato, 16 pontos atrás do campeão Flamengo.

Em 2023, o clube chega para o duelo frente o Red Bull Bragantino vindo de triunfos sobre o Bahia (2 a 1), na Fonte Nova, Vasco (4 a 1), na Vila, e Palmeiras (2 a 1), em Barueri, somando oito tentos a favor e três contra. No entanto, a situação na competição é bastante diferente neste ano.

Mesmo com a trinca de vitórias, a equipe comandada por Marcelo Fernandes segue próxima da zona do rebaixamento. A sequência de resultados positivos até fez o Santos pular para a 14ª colocação, mas o Peixe ainda está apenas três pontos acima do Z4 — soma 30 contra 27 do Vasco, 17º colocado.

O Santos recebe o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília) da próxima quinta-feira (19), na Vila Belmiro. O embate é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

