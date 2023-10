Santos não termina um jogo sem ser vazado há quase quatro meses

O Santos ganhou um 'respiro' no Campeonato Brasileiro após a chegada de Marcelo Fernandes ao comando técnico da equipe. Porém, o atual treinador do Peixe ainda não conseguiu resolver um problema: a elevada quantidade de jogos em que o time sofre gols.

O Peixe não passa um compromisso sem ser vazado desde o empate por 0 a 0 com o Blooming-BOL, no dia 29 de junho, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e que marcou a estreia de Paulo Turra. De lá para cá a equipe disputou 14 partidas e levou tentos em todas elas.

No período, o time alvinegro teve as redes balançadas pelos adversários 29 vezes, o que resulta em uma média de 2,07 gols por duelo. Na atual temporada, o Santos sofreu 65 tentos em 50 confrontos realizados, o que representa uma média de 1,30.

Santos teve três técnicos diferentes no período

Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e sete derrotas (cerca de 40,5% de aproveitamento) durante este período. Além disso, a equipe teve três treinadores diferentes. Além de Turra, que ficou no comando em mais seis embates, e Fernandes, que soma três, o uruguaio Diego Aguirre comandou o Santos por cinco jogos.

A igualdade diante do Blooming encerrou a participação do Peixe na Sul-Americana. Portanto, o Alvinegro Praiano apenas entrou em campo pelo Brasileirão desde então, da 13ª à 26ª rodada. Neste espaço de tempo, somou 17 pontos dos 42 possíveis.

Querendo manter a sequência de vitórias e em busca de enfim voltar a não ser vazado, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando recebe o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Jogos realizados pelo Santos desde a última vez que não levou gol em um jogo

Cuiabá 3 x 0 Santos - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro (2/7/2023)

Santos 4 x 3 Goiás - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro (9/7/2023)

São Paulo 4 x 1 Santos - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro (16/7/2023)

Santos 2 x 2 Botafogo - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro (23/7/2023)

Fluminense 1 x 0 Santos - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro (29/7/2023)

Santos 1 x 1 Athletico-PR - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro (5/8/2023)

Fortaleza 4 x 0 Santos - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro (13/8/2023)

Santos 2 x 1 Grêmio - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro (20/8/2023)

Atlético-MG 2 x 0 Santos - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro (27/8/2023)

América-MG 2 x 0 Santos - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro (3/9/2023)

Santos 0 x 3 Cruzeiro - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro (14/9/2023)

Bahia 1 x 2 Santos - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (18/9/2023)

Santos 4 x 1 Vasco - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro (1/10/2023)

Palmeiras 1 x 2 Santos - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro (8/10/2023)

