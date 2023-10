Santos inicia venda de ingressos para duelo com o RB Bragantino pelo Brasileirão; confira detalhes

O Santos iniciou a venda de ingressos para o duelo com o RB Bragantino, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

A comercialização começou nesta segunda-feira, para sócios 5 estrelas e também os de 4 estrelas já podem garantir suas entradas. Ao longo do dia, aqueles com 3, 2 e 1 também serão liberados para comprar. Na terça, às 12 horas, abre a distribuição para público geral e visitante, sujeito à disponibilidade de bilhetes.

Já está valendo a venda de ingressos para o Sócio Rei com Rating 5 estrelas no #SANxRBB! ?????????? ? Garanta o seu ingresso: https://t.co/3Kkb3KDWtw ?? Saiba mais em https://t.co/H5gcihlwgE pic.twitter.com/jDGxKM5rS6 ? Santos FC (@SantosFC) October 16, 2023

A tendência é que a torcida santista lote, mais uma vez, a Vila para empurrar o time na sequência da boa fase que vive. Já são três vitórias seguidas (contra Bahia, Vasco e Palmeiras), além da saída da zona de rebaixamento: atualmente, o time do interino Marcelo Fernandes ocupa a 15ª colocação com 30 pontos, três a mais que o Cruzmaltino, primeiro clube dentro do Z-4.

No entanto, o Santos encontrará um RB Bragantino que vive grande fase no Brasileirão. Atual vice-líder com 46 pontos, nove atrás do Botafogo, o Massa Bruta não perde há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. No primeiro turno, no Nabi Abi Chedid, o clube de Bragança Paulista levou a melhor contra o Alvinegro: 2 a 0.

Confira informações gerais sobre a venda de ingressos para Santos x RB Bragantino:

PREÇOS DOS INGRESSOS

Geral Santista (P 22)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (visitante) (P19)

Inteira: R$ 80,00

Meia: R$ 40,00

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

FORMAS DE PAGAMENTO (online)

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física - bilheteria)

Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro

SISTEMA DE RATING PARA COMPRA DE INGRESSOS

O Santos FC irá valorizar os sócios que frequentam mais o estádio e também aqueles que contribuem mais com as suas mensalidades. Confira como funcionará:

Cada categoria de sócio terá um número de estrelas fixas, de acordo com o seu plano.

Black: 4 estrelas fixas

Gold: 3 estrelas fixas

Silver: 2 estrelas fixas

Santistas: 1 estrela fixa

Para cada presença nos últimos 5 jogos do Santos, em casa, o sócio ganhará mais 1 estrela. Exemplo: Comparecendo a 1 dos últimos 5 jogos, o sócio ganha mais 1 estrela. Comparecendo a 2 dos últimos 5 jogos, o sócio ganhará mais 2 estrelas. E assim sucessivamente, até atingir 5 estrelas.

O limite de estrelas será 5 e a abertura das vendas seguirá a seguinte ordem:

Prioridade 1: Sócios com 5 estrelas

Prioridade 2: Sócios com 4 estrelas

Prioridade 3: Sócios com 3 estrelas

Prioridade 4: Sócios com 2 estrelas

Prioridade 5: Sócios com 1 estrela

Prioridade 6: Não sócios