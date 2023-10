'Salah vai te pegar': Por que Diniz usa egípcio nos treinos da seleção

Olha o Salah!

Salah vai te pegar, vai entrar aqui

Salah é muito rápido, se demorar ele já pegou

As frases acima são berradas por Fernando Diniz nos treinos da seleção brasileira. Na penúltima atividade da equipe, que teve os minutos finais abertos à impresa, foi possível acompanhar como o treinador orienta a saída de jogo e utiliza Salah, atacante egípcio do Liverpool (ING), para 'colocar pressão' no início da construção de jogadas.

Como é o treino de Diniz

Quando a imprensa teve acesso à atividade, Diniz orientava a equipe reserva na construção de jogadas saindo do goleiro Alisson. O treinador orientava movimentos sem bola para dar opção de passe dentro da grande área.

Quando Bremer recebia a bola de Alisson, Diniz corria gritando "pressão! muito pressão!" no intuito de acelerar o passe do defensor. O comandante cobrava muito que os atletas fizessem sempre os mesmos movimentos de forma ao companheiro saber que poderia dar um passe até sem olhar para algum ponto do campo que teria um jogador ali.

Por que Salah

Mohamed Salah, atacante do Liverpool (ING) Imagem: Divulgação/Liverpool FC

Para personificar a pressão que o zagueiro pode sofrer, Diniz utiliza o egípcio Mohamed Salah. O treinador grita coisas como "Salah vai te pegar!", "Olha o Salah, ele é rápido", "Se demorar, o Salah já tomou a bola".

Segundo o UOL ouviu de pessoas próximas ao treinador, a escolha por Salah se dá pelas características de velocidade do atacante. O Liverpool é um dos times que mais pressiona a saída de bola e o egípcio é o mais rápido do ataque.

Brasil treina no Centenario

Depois de realizar duas atividades no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, a seleção treina hoje (16) pela primeira vez no Centenario. O estádio será o palco do duelo com o Uruguai amanhã (17), às 21h (de Brasília).