Reserva de luxo, Marcelo Lomba deve renovar contrato com o Palmeiras

Do UOL, em Santos

Reserva de Weverton, Marcelo Lomba deve renovar seu contrato com o Palmeiras.

O que aconteceu

Marcelo Lomba tem vínculo até dezembro deste ano, com cláusula de renovação por mais uma temporada.

Lomba, apesar da reserva, está satisfeito no Verdão e quer continuar. O clube também tem interesse na permanência.

Como a tendência é de continuidade, as partes não têm pressa. A negociação por um acordo deve ocorrer apenas nas semanas finais da temporada.

Marcelo Lomba, aos 36 anos, é considerado um reserva de luxo pelo Palmeiras. O técnico Abel Ferreira entende que ele é um excelente goleiro e sempre dá conta na ausência de Weverton.

Lomba, obviamente, gostaria de ser titular, porém, sabe da importância de Weverton, que até outro dia estava na seleção brasileira. A situação não é a ideal, mas é considerada aceitável.

Marcelo Lomba chegou ao Palmeiras no início de 2022 e tem 16 partidas. Além de Weverton, a alternativa para a posição é o jovem Mateus, de 21 anos.

