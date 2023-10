Rebeca Andrade chega a Santiago, onde disputará os Jogos Pan-americanos pela primeira vez

Nesta segunda-feira foi realizada a abertura oficial da Vila Pan-americana Santiago 2023. No primeiro dia, o coração dos Jogos Pan-Americanos foi ocupado por brasileiros de diversas modalidades. A equipe de saltos ornamentais foi a primeira a chegar na Vila. Ao todo, cerca de 150 atletas brasileiros estarão no Chile até o fim da noite desta segunda.

A campeã olímpica e mundial de ginástica artística Rebeca Andrade, um dos destaques da delegação brasileira e de todos os Jogos Pan-americanos, também já está em Santiago e falou sobre a oportunidade de disputar os Jogos pela primeira vez.

"Esse é o meu primeiro Pan e estou muito animada e feliz de estar aqui. Temos meninas mais experientes que já me explicaram como é a energia dessa competição e outras estreantes. Espero que seja uma excelente competição pra gente", disse Rebeca.

A ESTREIA DA DIVA ???? Você sabia que nossa campeã olímpica e bicampeã mundial Rebeca Andrade nunca disputou os Jogos Pan-americanos? Chegou a hora! Ela já está em Santiago ?? com a Seleção de Ginástica Artística. Vamos torcer juntos pela Rebeca em sua estreia na competição. ? pic.twitter.com/mnVAexwqyL ? Time Brasil (@timebrasil) October 16, 2023

A equipe de ginástica artística do Brasil teve apenas uma semana de descanso e treinamento após a campanha história no Mundial da Antuérpia, quando conquistou seis medalhas no total, além de garantir uma inédita medalha por equipes entre as mulheres, garantindo a vaga olímpica. No masculino, o Brasil assegurou duas vagas para Paris 2024.

No dia seguinte da volta de Antuérpia as equipes já estavam no CT do COB para focar na preparação para o Pan. Essa é a rotina de uma equipe que quebra barreiras a cada vez que se apresenta em uma grande competição.

"A ginástica brasileira está se tornando referência, não só no nosso país, mas no mundo todo. O Brasil pode mostrar o quanto a gente cresceu e o quanto pode crescer ainda mais. Temos todo o apoio da nossa equipe multidisciplinar, do COB, da Confederação e dos clubes que nos orgulha muito. O resultado mundial foi esperado por gerações e a gente conseguiu tirar do papel com muito trabalho", afirmou Rebeca, que não quis cravar uma meta de medalhas para Santiago.

"O resultado é consequência. Estamos felizes e saudáveis para fazer uma excelente competição, assim como foi no Mundial", completou a medalhista olímpica.

As provas da ginástica artística começam com a disputa por equipes masculinas no dia 21 de outubro e terminam no dia 25. Além de Rebeca, a equipe brasileira tem outros destaques, como o medalhista olímpico Arthur Nory, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, entre outros.