De proposta 'indecente' a golaço de James: o que você não viu no feriado

Um torcedor jogou um saco de pipoca no Neymar ontem, depois do empate do Brasil com a Venezuela, e o camisa 10 não gostou nada Ele xingou o torcedor ainda na saída do campo e criticou na zona mista também. @edertraskini - UOL/12.out.23 pic.twitter.com/6FNXeTHAfP

Um torcedor invadiu o campo na vitória de Portugal por 3 a 2 sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa, e conseguiu trocar algumas palavras com Cristiano Ronaldo. O fã, que fala português, registrou o vídeo entrando no gramado do Estádio do Dragão.

| Momento em que torcedor invade o campo para abraçar Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/gn6eJGpJCs ? cr7 out of context (@cr7outcontext) October 14, 2023

Rodrygo fala sobre pênalti perdido

O atacante vem sendo protagonista com Fernando Diniz na seleção brasileira, mas teve um dos dias mais difíceis da carreira na eliminação para a Croácia no Mundial do Qatar. Ele revelou ao UOL que procurou ajuda psicológica para superar o penal perdido.

"Eu tinha uma imagem sobre psicólogo que só pessoa doida faz, ou alguma coisa assim. Eu tinha essa imagem até eu começar a fazer e ver que não, que isso pode salvar a vida de muitas pessoas. Me ajudou muito. Eu não via tantos problemas na minha vida, mas como eu comecei a conversar e ver que poderia melhorar em muitas coisas fazendo isso, foi algo que me ajudou bastante. Não foi exatamente depois do pênalti, demorou um pouco ainda. Comecei depois de um tempo e consecutivamente foi me ajudando a superar isso do pênalti também"

Rodrygo

Paulo Nobre x Leila Pereira

Mesmo com os olhos do público voltados aos jogos da Data Fifa, a entrevista coletiva de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu o que falar. Paulo Nobre, que antecedeu Leila no comando dos alviverdes, emitiu uma carta aberta contestando as falas da mandatária.

"Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a Sociedade Esportiva que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário, que é a razão de viver de milhões de pessoas", diz trecho da carta, divulgada no dia 12.

Olimpíadas: inclusão de cinco esportes e luto

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou que cinco novos esportes estarão presentes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. São eles: flag football, squash, Lacrosse, críquete e beisebol.

Já a notícia triste da sexta-feira (13) foi a morte de João Luiz Ribeiro, primeiro atleta brasileiro a representar o país na ginástica artística em Olimpíadas.

Lenda do Manchester United investe em carreira musical

Um dos grandes ídolos do Manchester United, o francês Eric Cantona anunciou que vai migrar definitivamente para a carreira musical. O ex-jogador de 57 anos vai lançar um álbum neste mês e fará uma turnê como vocalista principal.

Cruzeiro e Cuiabá tem susto e Deyverson barrado

Futebolisticamente falando, Cuiabá e Cruzeiro não corresponderam às expectativas na Arena Pantanal, na noite de sábado (14). Vale lembrar que foi o único jogo do Brasileirão disputado nesta maratona de jogos entre as seleções.

Porém, ocorreu uma cena forte durante a partida: um choque de cabeça entre William e Uendel deixou os torcedores preocupados. O lateral auriverde, inclusive, teve que ser levado a um hospital.

Mas se tem Deyverson, tem emoção. Também discreto em campo e recebendo vaias no apito final, fora dos gramados o atacante foi barrado de conceder uma entrevista após o jogo pela comissão técnica do Cuiabá e deixou todo mundo sem entender nada.

E a luta de Whindersson?

Se aventurando no boxe, o influenciador Whindersson Nunes perdeu para o também youtuber My Mate Nate no sábado (14), no evento Misfits Boxing, em decisão dos juízes por 3 rounds a 1. Antes da luta, na pesagem, o brasileiro deu um buquê de flores para o adversário, mas não adiantou muita coisa dentro do ringue.