Promessa da base, Figueiredo volta a romper ligamento cruzado do joelho e desfalca Palmeiras

Em setembro de 2022, Figueiredo rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou 269 dias fora dos gramados. Uma das maiores promessas da base do Palmeiras, o meia voltou aos gramados neste ano e, em meio à recuperação de forma, sofreu a mesma lesão no último domingo (15) ? dessa vez, no lado esquerdo.

A contusão aconteceu durante a partida de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17, na Arena Barueri, vencida pelo Verdão ? que carimbou vaga na grande decisão da competição nacional.

De acordo com o Alviverde, o jogador passou por exames nesta segunda-feira e terá que passar por cirurgia ? a ser marcada após análise clínica do Núcleo de Saúde e Performance.

Uma semana antes de romper o LCA pela primeira vez, Figueiredo assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O ambidestro atleta tem longa trajetória no Verdão, onde está desde 2015: muito técnico, foi titular do Brasil sub-17 ? ao lado de Endrick e Luis Guilherme ? no Torneio de Montaigu de 2022.

É tido, pois, como uma das maiores promessas dentre as Crias da Academia ? tanto que 'subiu' para o sub-20 neste ano.