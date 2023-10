Artilheiro e garçom do Palmeiras, Raphael Veiga não participa de gol há sete partidas

Raphael Veiga é, de longe, o atleta que mais participou de gols na temporada de 2023 do Palmeiras. Principal artilheiro e garçom do clube alviverde, o meia, entretanto, encara um longo jejum de 'timidez' na construção de tentos do Verdão.

O camisa 23 tem 16 gols no ano, três a mais que o segundo colocado, Rony, além de 14 assistências — Dudu vem logo atrás, com sete. Ao todo, são 30 participações do meia em gols do time de Abel Ferreira.

No entanto, Veiga está há sete jogos sem participar de um tento do Palmeiras. Durante este espaço de tempo, o Verdão, no entanto, anotou apenas três gols.

Contra o Vasco, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o meia garantiu a vitória palestrina com gol anotado aos 19 minutos da etapa final. Breno Lopes arrancou pela esquerda e foi derrubado no bico da grande área. O camisa 23 foi para a cobrança da falta e marcou um golaço para inaugurar o marcador.

O gol, o terceiro anotado em cobrança de falta, foi o 80º de Veiga com a camisa do Palmeiras, 26º maior artilheiro da história do clube.

Veja os números de Raphael Veiga pelo Palmeiras, ano após ano

2023: 48 jogos; 16 gols e 14 assistências

2022: 46 jogos, 19 gols e 6 assistências

2021: 54 jogos, 20 gols e 7 assistências

2020: 57 jogos, 18 gols e 3 assistências

2019: 31 jogos; 5 gols e 2 assistências

2017: 22 jogos; 2 gols e 2 assistências

