Palmeiras anuncia nova camisa em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Hoje (16), Palmeiras, Puma, fornecedora de material esportivo do Verdão, e o A.C. Camargo Cancer Center, hospital de São Paulo, anunciaram uma parceria em prol das campanhas de 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente.

Para a partida contra o Atlético-MG, o Alviverde irá utilizar um uniforme especial. As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital, a partir de 1 de novembro, com duração de 10 dias. Os detalhes ainda serão anunciados nos sites oficiais. Toda a verba será repassada para o hospital.

Estiveram presentes e falaram no evento a presidente do Alviverde, Leila Pereira; o CEO do A.C. Camargo, Victor Piana Andrade; a líder do centro de referência de tumores da mama do hospital, Fabiana Baroni Alves Makdissi; o líder do centro de referência de tumores urológicos, Stênio de Cássio Zequi; e o presidente da Puma no Brasil, Sebastián Díaz.

"Em busca de uma divulgação massiva de um programa tão importante que é o câncer de mama e de próstata. Já tive pessoas muito próximas da minha família que tiveram esses problemas. O câncer de mama tem cura, essa pessoa próxima a mim está curada. A importância de tudo isso é a prevenção, de detectarmos o problema precocemente. Como única mulher presidente de um clube da Série A e da Série B, fico muito feliz de estar participando desse evento e promovendo essa campanha tão significativa", disse Leila no evento.

"Junto dessa gigante que é a Puma, vamos colocar em evidência essa campanha. Gostaria muito de chamar nossos milhões de torcedores para que abracem essa causa e ajudem o hospital A.C Camargo a angariar recursos. Sem recursos, não conseguimos avançar em tecnologias e equipamentos", completou a mandatária.

Na quinta-feira (19), o Palmeiras terá um duelo contra o Atlético-MG, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo será válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

