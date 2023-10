Palmeiras x Atlético Nacional: informações e onde assistir ao jogo pela Libertadores feminina

Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (17), o Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, em busca de uma vaga na grande final da Libertadores feminina. O duelo de semifinal da competição continental será no Estádio Metropolitano de Techo.

Dono da terceira maior sequência invicta da história da Libertadores feminina ? são 10 jogos e 10 vitórias ?, o time feminino do Verdão segue vivo na missão de defender o título da disputa.

Nas quartas de final, a equipe comandada por Ricardo Belli goleou o Olimpia por 6 a 0 e avançou no mata-mata sem grandes problemas. Na fase de grupos, vitória para cima do próprio Atlético Nacional, além de Caracas e Barcelona de Guayaquil.

Amanda Gutierres, que marcou dois gols contra o Olimpia, exaltou a campanha alviverde até aqui na Libertadores feminina.

"Estamos todas muito felizes, empolgadas e focadas. Queremos deixar as comemorações para o final, pois agora nosso foco é seguir nesse caminho e ir em busca do bicampeonato. Seguimos trabalhando e determinadas, queremos muito e vamos fazer de tudo para levar essa Copa Libertadores para casa", afirmou a atacante.

No Estádio Pascual Guerrero, na quarta-feira, Corinthians e Internacional fazem a outra semifinal. O Brasil terá, portanto, ao menos um representante na decisão do torneio.

Onde assistir ? o jogo do Palmeiras na Libertadores feminina terá transmissão do SporTV e do BandSports, na televisão por assinatura; da PlutoTV, serviço de streaming gratuito da Paramount+; e do canal Nosso Palestra, no Youtube.