Palmeiras encaminha contratação de primeiro reforço para 2024; veja quem é

Antigo desejo, Aníbal Moreno está perto de ser contratado pelo Palmeiras. O negócio pelo volante do Racing, inicialmente divulgado pelo Lance! e confirmado pela Gazeta Esportiva, ainda depende pequenos detalhes burocráticos e da realização de exames médicos.

Segundo a imprensa argentina, já há um acordo verbal entre as partes, sacramentando, portanto, o acordo.

Durante a primeira rodada de negociações, meses atrás, o Racing pediu US$ 10 milhões (cerca de R$ 50,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador ? 9 milhões fixos e a parte restante em metas.

O Palmeiras trabalhou em prol da contratação nos últimos dias da janela, chegou a reduzir a distância pedida e fez um esforço financeiro para contar com o atleta. No entanto, à ocasião, o clube argentino permaneceu irredutível em sua postura.

O Verdão, porém, viu tal conduta com naturalidade ? assim como o próprio time palestrino recusou diversas ofertas por seus jogadores nesta janela de transferências, o Racing também tem o mesmo direito. Era este o entendimento interno.

Diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, muito criticado pela torcida e recentemente defendido por Leila Pereira, confirmou que o clube palestrino foi ao limite nas primeiras negociações com o Racing.

Em entrevista coletiva na última semana, a própria mandatária do Alviverde, inclusive, confirmou que o Verdão busca "três ou quatro" reforços para 2024.

Titular do Racing, Aníbal Moreno tem 24 anos e foi formado nas categorias de base do Newell's Old Boys.