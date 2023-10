Nome da situação, André Negão revela conversa com principal organizada do Corinthians: "Foi muito cordial"

André Negão, candidato da situação para a eleição presidencial do Corinthians, revelou que teve uma conversa com membros da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube. O encontro aconteceu no último sábado, no Parque São Jorge, durante a comemoração da oficialização de sua candidatura ao pleito. O bate-papo, segundo André, foi cordial e sem qualquer tipo de agressão pessoal.

"Eles estiveram ontem na festa de lançamento nossa, foi uma conversa muito cordial, ninguém falou nada que pudesse atrapalhar nossa candidatura, pelo contrário. Falaram que os dois candidatos terão o mesmo tratamento. Não vejo que houve qualquer agressão pessoal, fala que deixasse a gente constrangido. Foi elaborado, conversado, e eles estão certos. Falaram que não estão apoiando nem o André, nem o Augusto", comentou o representante da situação com exclusividade ao site da Gazeta Esportiva.

No último dia 5, a Gaviões da Fiel, via Instagram, fez uma publicação pedindo a saída das chapas Renovação e Transparência e Preto no Branco, principais grupos situacionistas do clube, questionando especialmente a dívida acumulada pelo Timão nos últimos anos.

Augusto Melo não vai renovar COM NINGUÉM do elenco do Corinthians, @marcobellojr????? "Terá uma reformulação TOTAL", Augusto Melo. "Tem órgãos para pedir autorização para SAIR DO ORÇAMENTO", André Negão. #MesaRedonda pic.twitter.com/oLEv3g2dUH ? Mesa Redonda (@mesaredonda) October 16, 2023

Já no dia 7, um grupo de torcedores liderados pela Gaviões foi até à entrada do Parque São Jorge para protestar contra nomes ligados à situação, como Andrés Sanchez, André Negão, e Jacinto Ribeiro (mais conhecido como "Jaça").

Perguntado sobre a pressão que pode sofrer por conta da ausência de títulos no mandato de Duilio Monteiro Alves, André destacou o trabalho realizado para recuperar as finanças do clube e prometeu uma reformulação no elenco para o Timão voltar a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro.

"Estamos trabalhando para melhorar, o Duílio está se dedicando desde o princípio para amenizar dívidas, e está fazendo o que prometeu. Infelizmente, os resultados não vieram em campo, mas você pode ter certeza que a partir do ano que vem, com a contratação do Mano, a reformulação do elenco, a gente vai voltar a ter protagonismo no futebol brasileiro", comentou André.

O candidato da situação participou de um debate com Augusto Melo, nome da oposição, no último domingo. O evento foi transmitido com exclusividade pela TV Gazeta, no Mesa Redonda.

A eleição presidencial do Corinthians está marcada para o dia 25 de novembro, no Parque São Jorge.