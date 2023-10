Neymar volta a sofrer após Data Fifa perfeita, mas mostra nova postura

Após dois jogos "perfeitos" pela seleção brasileira, Neymar voltou a lidar com a frustração no empate em 1 a 1 com a Venezuela, em Cuiabá.

O que aconteceu

Neymar não foi bem no tropeço com a Venezuela, mas o pior ocorreu no apito final, quando um torcedor arremessou um saco de pipoca no camisa 10.

O atacante do Al-Hilal foi sorteado para o exame antidoping e acabou sendo o último jogador a deixar a Arena Pantanal. Na saída, os jornalistas o esperavam.

Neymar, em outras oportunidades, não falou com a imprensa e se posicionou por meio das redes sociais. Dessa vez, o craque fez questão de falar e se defender do ocorrido.

O UOL apurou que Neymar não hesitou em dar a entrevista. O assunto único, porém, foi a pipoca. Ele não gostou da escolha do estádio por conta do gramado e calor, só que preferiu dar toda a atenção em repudiar o ato do torcedor.

Obviamente, a gente está ali fazendo nosso melhor, dando nosso melhor, e muitas vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Esse torcedor arremessou... Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso, esse tipo de atitude eu condeno, não tem que fazer, é muito ruim para o futebol, para o ser humano. Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu

'Lua de mel'

Na primeira Data Fifa, Neymar viveu dias de "lua de mel" vestindo a camisa a seleção brasileira.

Nos primeiros jogos com Fernando Diniz, o camisa 10 venceu Bolívia e Peru como protagonista e se tornou o maior artilheiro da seleção nas contas da Fifa.

Neymar deu entrevista antes e depois dos jogos, foi homenageado pela CBF e se mostrou mais disposto a comunicar com o torcedor para estreitar a amarelinha do povo.

O craque entende que o episódio em Cuiabá foi "fato isolado" e quer um novo cenário diante do Uruguai, terça-feira, em Montevidéu. Nos treinamentos no estádio do Peñarol, o atacante atendeu a todos os atletas da base e funcionários do clube.