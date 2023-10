Neymar faz mal para a seleção em todos os sentidos hoje, diz Juca Kfouri

Juca Kfouri afirmou no Posse de Bola que Neymar hoje faz mal tanto no aspecto tático quanto no psicológico para a seleção brasileira. Para o colunista do UOL, o craque já não faz tanta diferença em campo, atrapalha a evolução de Vini Jr. e se comporta como "o dono da bola".

'Neymar fora da seleção seria uma dádiva': "Desde o Qatar, e eu apanhei muito por causa disso, eu venho dizendo que Neymar fora da seleção seria uma dádiva, que eu não o convocaria para o time da CBF após a Copa do Mundo. Eu faço uma contabilidade do que o Neymar fez na seleção brasileira e chego à conclusão que, embora seja um extraclasse, ele nunca colaborou com a seleção a não ser para ganhar a medalha de ouro olímpica, que a seleção nunca tinha ganhado. Mas, mesmo assim, num time que não jogou bulhufas e só ganhou a medalha de ouro nos pênaltis contra o time C da Alemanha, porque não era nem o time sub-23 da Alemanha titular, no Maracanã, com gol dele no final, de pênalti. É o máximo que ele fez pela seleção, tente lembrar de uma partida decisiva do Neymar contra um adversário cascudo na seleção brasileira, não há".

'Ele é um jogador voltado para si mesmo': "É verdade, ele não tem culpa nenhuma de ter sido alijado da Copa aqui no Brasil, mas depois da Copa da Rússia ele virou meme mundial por jogar deitado e, no Qatar, até poderia ter feito o gol da classificação contra a Croácia, num belíssimo gol, mas um belíssimo gol que ele tentou 20 vezes e continua tentando, uma hora ele faz, mas ele é um jogador absolutamente voltado para si mesmo, ele é um individualista e continua a ser. Eu acho que ele faz mal para a seleção brasileira em todos os sentidos hoje".

'A seleção hoje não precisa do Neymar': "Me constrange dizer isso porque há um cara por quem eu tenho profundo respeito e admiração e acha isso uma heresia, esse cara é o Tostão, que disse que não é possível formar uma seleção abstraindo do melhor jogador que temos. Em tese, é verdade, mas, no caso, eu acho que o Neymar não apenas atrapalha taticamente hoje a seleção, porque ele embola o Vini Jr, que é o cara que temos de aparentemente melhor, como ele atrapalha psicologicamente. Com Neymar em campo, é bola no Neymar, o Neymar é o dono da bola. E aí é um dono da bola que retém demais a bola, que busca faltinhas no meio de campo, que se irrita com qualquer coisa, ou seja, ele não é alguém de que a seleção precise. E vamos lembrar: a última conquista da seleção brasileira foi a Copa América sem o Neymar, porque quando Neymar estava, perdeu para a Argentina no Maracanã. Enfim, eu sou contra o Neymar na seleção brasileira, aliás, ele mesmo é meio contra, porque ele fez de tudo para não ir ao Uruguai, onde evidentemente o bicho vai pegar".

