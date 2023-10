Mudança de esquema não ajuda, e Caiçara perde espaço no Santos com Marcelo Fernandes

A chegada de Marcelo Fernandes ao comando técnico foi essencial para uma recuperação que deu respiro ao Santos no Campeonato Brasileiro. No entanto, alguns atletas perderam espaço com o novo treinador, e um deles é Júnior Caiçara.

O lateral direito atuou por apenas dez minutos nos três compromissos do Peixe com o comandante de 52 anos. Ele entrou na reta final da vitória sobre o Bahia, em Salvador. Depois, nos embates frente Vasco e Palmeiras, não saiu do banco de reservas.

Um dos motivos para a não utilização do experiente atleta de 34 anos é a mudança de esquema tático promovida por Marcelo Fernandes no time. Desde a sua estreia, o técnico tem optado por escalar o Alvinegro Praiano no 3-5-2 (ou 3-4-1-2), com três zagueiros e dois alas. Nesta formação, Lucas Braga ganhou a posição na direita, e Kevyson, na esquerda.

Assim, com um perfil ofensivo ? analisado pelo próprio defensor em sua apresentação ?, Caiçara, que chegou a pedido de Diego Aguirre e com a responsabilidade de resolver o problema da lateral direita do Santos, não tem recebido oportunidades. A idade elevada para exercer uma função que exige grande vigor físico e as dificuldades defensivas apresentadas pelo atleta também são fatores relevantes.

Caiçara não se destacou quando atuou pelo Santos

Além disso, o lateral não teve destaque nos dois embates que disputou com o treinador uruguaio. Ele estreou diante do América-MG ? entrando no intervalo ? e depois foi titular contra o Cruzeiro, atuando por 45 minutos. Pelo Peixe, portanto, o jogador acumula três partidas e um total de 100 minutos em campo.

Com Caiçara provavelmente seguindo como opção no banco de reservas, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Após a sequência de três vitórias consecutivas, por fim, o Peixe pulou para a 14ª posição do Nacional. Agora, a equipe está com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro clube dentro do Z4