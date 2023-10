Santos: Maxi comemora assistência em estreia e mostra confiança em Marcelo Fernandes

Contratado em agosto, o atacante Maximiliano Silvera foi o último dos reforços a fazer sua estreia pelo Santos neste ano. A demora, entretanto, foi recompensada. O uruguaio deu uma assistência para Marcos Leonardo nos seus primeiros minutos com a camisa do Peixe, na virada em cima do Palmeiras, na Arena Barueri.

O jogador comemorou a oportunidade e também a vitória no clássico, que tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time, agora, ocupa o 15º lugar da tabela, a três pontos do Z4.

"Muito feliz por essa estreia, pois estava esperando demais por esse momento. Acabou demorando, mas eu tinha consciência de que estava chegando em um clube gigante, com grandes jogadores à disposição. Então sabia que não ia começar jogando tão rápido, mas segui trabalhando firme, pois tinha certeza que treinando bem a chance viria", disse o atleta.

"Ela veio da melhor maneira possível, com uma assistência e uma vitória importantíssima. Conseguimos sair lá de baixo e também podemos pensar um pouco mais em subir na tabela", acrescentou.

O Santos busca dar sequência ao bom momento nesta quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).

Maxi projetou um confronto difícil diante do vice-líder da competição, mas demonstrou confiança no trabalho de Marcelo Fernandes para conquistar mais três pontos e se afastar da parte de baixo da tabela. Ele também destacou o apoio da torcida, que já esgotou todos os ingressos colocados à venda.

"Sabemos da qualidade do Bragantino, estão na segunda posição e brigando pelo título. Mas estamos nos preparando para outra final, como já fizemos nos últimos jogos. Nosso grupo está consciente disso e de que teremos que sair com os três pontos em todas essas finais. Estamos trabalhando muito bem desde a semana passada e confiamos no trabalho do Marcelo (Fernandes) para conseguir essa vitória na quinta", afirmou.

"O apoio deles está sendo importante demais para nós. Acredito que o Santos é um só, torcida, diretoria, comissão e jogadores. E nos últimos jogos isso tem acontecido e é o que está nos fazendo ser mais fortes. Acredito que tivemos uma 'mudança no chip' nas últimas semanas, com apoio e pensamento positivo, e isso tem feito uma diferença para sairmos todos juntos da parte de baixo da tabela", concluiu.

Com a lesão de Morelos e a dúvida em torno de Soteldo, que chegará ao Brasil na madrugada de quarta para quinta-feira, Silvera pode ganhar sua primeira oportunidade como titular do Santos diante do Bragantino. Ele disputa posição com Mendoza, que está recuperado de um problema na panturrilha.