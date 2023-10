Mano tenta recuperar 'xodó de VP' para resolver problema na lateral

O técnico Mano Menezes avalia cada jogador do elenco em busca de soluções internas para o Corinthians. E uma delas pode ser Rafael Ramos.

O que aconteceu

Rafael Ramos, indicado pelo ex-técnico Vítor Pereira, estava escanteado no Corinthians até a chegada de Mano.

Sem espaço com Vanderlei Luxemburgo, o lateral-direito português só tem sete jogos no ano e não atua desde o dia 18 de julho, diante do Universitario (PER).

Sob o comando de Mano Menezes, Rafael ganhou novo ânimo, atenção nos treinamentos e está disposto a tentar recuperar o espaço que tinha com VP.

Lateral é problema

O Corinthians sofre nas laterais e está à procura de reforços para a direita e esquerda no próximo ano.

Na direita, Rafael Ramos briga por espaço com Fagner, Léo Maná (da base) e Bruno Méndez (zagueiro que pode ser improvisado na função).

Fagner não vive bom momento, enquanto Bruno Méndez tem contrato até dezembro e futuro incerto. Maná, de 19 anos, é visto no clube como "cru".

O UOL esteve em um treinamento aberto para a imprensa de Mano Menezes na última quinta-feira e viu que o técnico e seus auxiliares deram atenção especial para Rafael Ramos.

O português recebeu conselhos frequentes e esteve por um bom tempo ao lado dos titulares Cássio, Gil e Lucas Veríssimo.

Rafael tem contrato até junho de 2024 e espera ganhar sobrevida com a nova comissão para renovar o contrato. O primeiro passo é ser relacionado para o duelo com o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã.

