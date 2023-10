Jogo do Brasil é hoje? Veja data, que horas começa e onde assistir

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h, pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. A partida será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu, e terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e da SporTV (TV fechada) para todo país.

A seleção brasileira está invicta até aqui na competição, mas chega ao jogo após um resultado decepcionante na última rodada. A equipe, comandada por Fernando Diniz, ficou apenas no empate por 1 a 1 contra a Venezuela jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), na última quinta-feira (12).

O Uruguai, por sua vez, também empatou na rodada anterior, quando enfrentou a seleção da Colômbia fora de casa. A partida terminou com o placar de 2 a 2.

Na segunda posição da tabela de classificação, a seleção brasileira deverá ter novidades no jogo de amanhã. No treino deste domingo (15), Diniz sacou o atacante Richarlison para dar lugar a Gabriel Jesus no time titular. Outra mudança deve acontecer na lateral-esquerda, com a saída de Guilherme Arana para a entrada de Carlos Augusto.

Uruguai x Brasil - Eliminatórias da Copa 2026