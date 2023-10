Jogadores do Santos presenteiam funcionárias do clube em campanha do Outubro Rosa

Dois dos principais jogadores do Santos, João Paulo e Marcos Leonardo participaram de uma campanha do Outubro Rosa na tarde desta segunda-feira, na Vila Belmiro. A ação, promovida pela departamento de RH do clube, junto com os setores de comunicação e marketing, visa a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Os atletas presentearam 12 funcionárias do Santos que foram sorteadas e ganharam uma camisa rosa do Peixe. As demais colaboradoras não saíram de mãos vazias e receberam, das mãos dos jogadores, um copo da campanha.

Eles foram responsáveis por entregar os brindes para as funcionárias, além de passar por todos os departamentos para conversar e tirar fotos ao lado das profissionais com os presentes.

Em seguida, João Paulo e Marcos Leonardo partiram em direção ao CT Rei Pelé e deram sequência à preparação da equipe para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida já estão esgotados.

Com três vitórias consecutivas, o time de Marcelo Fernandes ganhou um fôlego na briga contra o rebaixamento. O Peixe, agora, está no 15º lugar da tabela, a três pontos do Vasco, primeira equipe dentro do Z4.