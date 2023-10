Jean Irmer, do Juventude, vê acerto da arbitragem em lance no fim do jogo e lamenta empate com Sport

Nesta segunda-feira, o Juventude empatou por 2 a 2 com o Sport, em duelo da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Alfredo Jaconi, Nenê deu assistência para os gols de Danilo Boza e Gabriel Taliari. A equipe da casa vencia até os 48 minutos do segundo tempo, quando Edinho fez o segundo do Sport e deixou tudo igual. Jean Irmer lamentou o empate e falou sobre a "polêmica" no fim do jogo.

"Um jogo do nível desse, disputado, brigado, que a gente sabe que vale seis pontos. É engraçado que algumas equipes acham que sempre tem que ser a favor delas. O que a gente apoia é que não seja a favor de ninguém e sim o certo, o justo. Não é atoa que eles colocaram árbitros competentes. Acredito que ele fez o que tinha que ser feito. Ali foi lance de falta, em cima de mim, vi nitidamente. Dói porque a gente sabe que a gente tinha os três pontos na mão. Era um jogo de seis pontos para nós. Mas, paciência, um ponto conquistado. A gente vai saber a importância desse ponto lá na frente quando a gente tiver a meta em mãos", disse o meia em entrevista ao SporTV.

"É um momento muito bom para nós, que a gente queria impor nosso ritmo de jogo. A gente tem que jogar o jogo. Série B é isso. Jogamos o jogo, não foi o resultado que queríamos, que esperávamos. Com todo respeito ao Sport, mas as nossas metas são muito grandes. O empate hoje tem um gostinho ruim, mas nos deixa vivo para aquilo que a gente quer", continuou.

Danilo Boza colocou o Juventude na frente do placar, no primeiro tempo, mas depois viu Alan Ruiz deixar tudo igual ainda antes do intervalo. Na etapa final, Gabriel Taliari voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Nos acréscimos, Edinho voltou a empatar para o Sport. Depois disso, Edinho voltou a balançar a rede, mas o árbitro anulou a jogada por falta no lance.

O resultado deixou o Juventude na quarta posição, com 55 pontos. Enquanto o Sport subiu para a vice-liderança, com 56 pontos. Na próxima rodada, a equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Londrina, no sábado, às 18 horas (de Brasília), novamente no Estádio Alfredo Jaconi.