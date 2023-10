Inglaterra x Itália: veja informações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

As Eliminatórias começaram a definir alguns classificados para a Eurocopa de 2024. Nesta terça-feira, Inglaterra e Itália se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela oitava rodada do Grupo C.

A partida é uma reedição da última final da Eurocopa, inclusive no mesmo local. Naquela oportunidade, em Wembley, os italianos ficaram com o título após disputa nos pênaltis.

Os donos da casa estão na liderança do Grupo C, com 13 pontos. A Inglaterra precisa apenas de um empate para confirmar a ida para a Euro. Do outro lado, a Itália, com 10, está na vice-liderança. Uma vitória praticamente garante a equipe na fase final.

Os italianos vêm de vitória sobre Malta, mas ainda brigam por um lugar na próxima Euro sem depender da repescagem.

Onde assistir?

A partida entre Inglaterra x Itália terá transmissão dos canais SporTV e pela plataforma de streaming Star+.

Confira outros jogos desta terça-feira:

Finlândia x Cazquistão



Malta x Ucrânia



Sérvia x Montenegro



Irlanda do Norte x Eslovênia



Lituânia x Hungria



San Marino x Dinamarca