Gabigol e Pedro? Tite responde o que pensa da dupla no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Na primeira coletiva como técnico do Flamengo, na tarde de hoje (16), Tite teve de responder a uma pergunta que perseguiu os últimos comandantes do time rubro-negro: Gabigol e Pedro podem jogar juntos?

O que aconteceu

Tite foi questionado sobre a chance de escalar Gabigol e Pedro de forma simultânea no ataque rubro-negro, e admitiu a possibilidade.

Conversei com o Gabi e com o Pedro, e falei da possibilidade de utilização dos dois, sim. O conjunto da obra, com o Bruno ou outro atacante, começa a ter uma variável maior dentro de uma estrutura da equipe e como pode balançar Tite

"Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva, na parte defensiva, nas bolas paradas. Quando alguma não anda bem, está mais longe das vitórias", completou.

O treinador também foi perguntado sobre a relação com o camisa 10, e se havia conversado com o atacante sobre a não convocação para a Copa do Mundo do Qatar.

O ex-comandante da seleção brasileira admitiu o papo, e explicou que os companheiros de Fla não disputaram a mesma vaga na equipe.

Eu conversei com o Gabi, coloquei que eles concorreram a ir para a Copa. Foi papo reto, sem filtro. Mas eles não concorreram pelas mesmas características. Um disputava como pivô e o outro como jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar juntos, dentro do ponto de equilíbrio que a equipe precisa ter Tite

Tite foi anunciado no começo da semana passada e já iniciou o trabalho junto ao elenco rubro-negro. A estreia vai acontecer na quinta-feira, contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro. O duelo será às 19h, no Mineirão.

