Flamengo "banca" decisão de atuar contra o Red Bull Bragantino no Maracanã

O Flamengo ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Por isso, a diretoria se movimenta para atuar no Maracanã no máximo de jogos possível na temporada.

Os rubro-negros conseguiram a liberação do estáio para o clássico de domingo, contra o Vasco. A partida seria a última no Maracanã antes da final da Libertadores.

O duelo entre Fluminense e Boca Juniors-ARG está marcado para 4 de novembro. Com isso, a Conmebol teria tempo para melhorar a condição do gramado até a decisão.

No entanto, o Flamengo entrou em polêmica ao colocar que irá enfrentar o Red Bull Bragantino, no dia 28 ou 29 de outubro, no Maracanã. Os rubro-negros destacaram que se trata de um confronto direto.

A diretoria já ressaltou que abriu mão do Maracanã para o duelo contra o Santos. A partida será no dia 1 ou 2 de novembro, em Brasília.

O Fluminense não se pronunciou sobre o assunto. Os tricolores devem deixar a Conmebol negociar com o rival a liberação do estádio.