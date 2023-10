Fernando Diniz prepara seleção para encaixe de Gabriel Jesus no ataque

O técnico Fernando Diniz repetiu a escalação de ontem no treino desta segunda-feira, o último da seleção brasileira antes de enfrentar o Uruguai amanhã, no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias.

O que aconteceu

O Brasil treinou no Centenário com Carlos Augusto na lateral esquerda e Gabriel Jesus no comando do ataque.

Carlos ganhou a vaga de Arana, enquanto Jesus tomou o posto de Richarlison. Na direita, Yan Couto substitui o lesionado Danilo.

Gabriel Jesus, que vive momento melhor que Richarlison, agrada Diniz pela versatilidade. O treinador tentou dar sequência ao Pombo, que não correspondeu.

Diniz é fã de Jesus pela facilidade de jogar na direita, esquerda e no centro, onde será titular diante do Uruguai. Essas movimentações casam com a "bagunça organizada" do técnico.

A escalação será: Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus.

Me preocupo, sim, com o lado humano. Richarlison contribuiu com o que pode, principalmente nos dois primeiros jogos, se a bola entra dá ânimo, garante a vitória, aumenta a estima. Continua trabalhando, treinou bem todos os dias, teve melhora no rendimento do Tottenham e estará sempre no radar, tem história na seleção mesmo jovem. O momento que ele passa quase todos passaram, vai saber passar e estará brilhando no mais alto nível

Fernando Diniz, em entrevista coletiva.