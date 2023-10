Enquete: torcida avalia gestão de Leila Pereira no Palmeiras como péssima

A torcida do Palmeiras deu seu veredito e avaliou o mandato de Leila Pereira como presidente do clube palestrino. De acordo com os resultados de enquete realizada pela Gazeta Esportiva, a maioria demonstrou acreditar que a gestão da executiva é, até aqui, péssima.

27,7% escolheram tal opção. 24,7% apontaram a gestão como fraca, enquanto 20,3% avaliou a 'era Leila' como ótima. 14,1% optaram pela classificação "boa" e, 13,2%, pela "regular".

A recente entrevista coletiva de Leila Pereira colocou ainda mais lenha na fogueira nos bastidores do Palmeiras. A mandatária do Verdão abordou temas polêmicos como contratações, críticas ferrenhas a torcidas organizadas, gestão e conflito de interesses no Alviverde.

Algumas frases, em particular, despertaram ira de notórios palmeirenses. Ao afirmar que o clube não teve "méritos próprios" em sua permanência na primeira divisão, em 2014, entre outras sentenças polêmicas, Leila provocou resposta do ex-presidente Paulo Nobre.

"O Palmeiras sofreu um enorme ataque de quem tem o dever, moral e de ofício, de defendê-lo. Não sei se a senhora alcança isso. Provavelmente não! Sua arrogância e soberba culminaram na tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por ajuda de outro clube. Não me surpreende esta sua fala, já que a senhora não conhece mesmo quase nada das nossas dores e glórias, uma vez que descobriu que o Palmeiras existe há menos de dez anos", afirmou.

Sob a presidência de Leila, o Alviverde conquistou cinco títulos: Recopa Sul-Americana (2022), Brasileirão (2022), Supercopa do Brasil (2023), Campeonato Paulista (2022 e 2023).