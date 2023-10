Elenco do São Paulo se reapresenta e faz penúltimo treino antes de enfrentar o Goiás

Após ganhar folga no último domingo, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e fez o penúltimo treino antes de enfrentar o Goiás, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no gramado do Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

A atividade tricolor seguiu sem novidades em relação aos atletas que estão no departamento médico. Portanto, os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri não estiveram presentes. Além deles, James Rodríguez e Ferraresi, que estão com suas respectivas seleções, também foram ausências.

Os trabalhos começaram com um vídeo exibido pela comissão técnica de Dorival Júnior aos jogadores, que partiram para o gramado na sequência e fizeram o aquecimento comandado pela preparação física.

O primeiro exercício foi técnico, de posse de bola sob pressão em espaço curto. Posteriormente, o treinador são-paulino comandou uma atividade de 11 contra 11 com ajustes táticos, primeiro em campo reduzido e depois no gramado todo.

Para o confronto diante do Esmeraldino, o técnico do São Paulo não terá à disposição ainda os jovens Patryck e Moreira, que já se apresentaram à seleção brasileira sub-23 para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, no Chile, e o lateral direito Nathan, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Vasco.

Em contrapartida, os titulares Beraldo e Rafinha retornam de suspensão e devem aparecer no onze inicial do compromisso da próxima quarta.

Por fim, o grupo tricolor volta a treinar nesta terça-feira, pela manhã, e embarca para Goiânia na sequência. Com duas vitórias e uma igualdade nos últimos três jogos, o clube do Morumbi ocupa a décima posição do Brasileirão, com 35 pontos - oito a mais que o Vasco, primeiro time do Z4.