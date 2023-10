Durante folga na Data Fifa, Vegetti vai ao CT do Vasco e treina parte física

O Vasco segue com os trabalhos sob o comando do técnico Ramón Díaz durante a pausa da Data Fifa. Os jogadores ganharam um descanso no fim de semana, mas o atacante Pablo Vegetti não quis saber de folga e foi ao CT Moacyr Barbosa neste domingo para aprimorar a parte física.

O centroavante argentino vem sendo o principal homem do ataque vascaíno. Desde que chegou ao clube em agosto, o atleta de 34 anos já marcou sete gols no Campeonato Brasileiro e vem sendo um dos grandes destaques da recuperação do Cruzmaltino na competição.

O Vasco volta aos treinos nesta segunda-feira com presença completa do elenco. O time de Ramón Díaz encara o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A equipe carioca precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão: atualmente, é a 17ª colocada com 27 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z-4.