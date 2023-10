Dudu volta a pisar no chão seis semanas após lesão no Palmeiras: 'Sensação de alívio'

Seis semanas após romper o ligamento cruzado anterior e sofrer uma lesão no menisco, Dudu voltou a colocar os pés no chão. Hoje (16), enquanto o elenco do Palmeiras treinava na Academia de Futebol, o camisa 7 dava sequência ao processo de recuperação de lesão.

"Depois de seis semanas voltei a pisar no chão, sensação de alívio. Iniciamos hoje na academia com alguns exercícios e seguimos focado na nossa evolução", publicou o atacante nas redes sociais.

No dia 28 de agosto, o 'Baixola' teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco após se machucar na partida contra o Vasco, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia anterior. Durante o embate, o atacante sentiu dores no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Dudu se contundiu aos 37 minutos. O camisa 7 tentou roubar a bola de Paulinho, mas acabou torcendo o joelho e caiu no gramado sentindo muitas dores. O lance, aliás, foi bem em frente ao banco de reservas do clube carioca. Imediatamente, o técnico Ramón Diaz pediu a paralisação do jogo para que o jogador fosse atendido. Dudu ainda tentou permanecer em campo, mas não aguentou e deu lugar a Breno Lopes aos 42.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.