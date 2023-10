Diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar visita o Internacional

Na manhã desta segunda-feira, o Internacional recebeu a visita de Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal. O encontro foi marcado para estabelecer uma relação mais próxima entre os clubes e prospectar futuras parcerias.

Durante a visita, Edu Gaspar conheceu as estruturas dos Centros de Treinamento Parque Gigante e Alvorada, além do projeto do CT de Guaíba

"Foi um prazer conhecê-los. Estive com o presidente, nas instalações da base e profissional e fiquei impressionado com o nível dos profissionais do Inter", comentou Edu.

Inter recebe visita de representante do Arsenal! ? Nesta segunda-feira, Edu Gaspar, Diretor Esportivo da equipe inglesa, foi recepcionado pelo presidente Alessandro Barcellos e conheceu a estrutura do Clube do Povo. ????? ? https://t.co/digomwUaQA pic.twitter.com/7FiR2jnKuD ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 16, 2023

Quem recebeu o dirigente do clube inglês foi o presidente do clube de Porto Alegre, Alessandro Barcellos. Ele agradeceu pela visita e exaltou o Arsenal.

"Tivemos o prazer de receber aqui uma das maiores instituições do planeta, vice-campeã da Premier League na temporada passada e reconhecida pela utilização de jovens atletas na sua história. O Internacional está sempre aberto a iniciativas que estreitem os laços da comunidade do futebol e é um orgulho perceber que nossa estrutura foi elogiada pelos ingleses", afirmou o dirigente.

Edu Gaspar teve passagem marcante pelo Arsenal e trabalha como como diretor esportivo do clube inglês desde julho de 2019, ano em que deixou de atuar como coordenador de seleções da CBF.