Diniz arma Seleção com três novidades para pegar o Uruguai; veja time provável

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira finalizou a preparação para enfrentar o Uruguai. O técnico Fernando Diniz armou a equipe que deve entrar em campo na noite desta terça-feira com três mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta.

Em atividade que aconteceu no Estádio Centenário, palco do confronto, Diniz repetiu o time do treino do último domingo. Danilo, cortado por lesão, deu lugar a Yan Couto na lateral direita. Carlos Augusto entrou no lugar de Guilherme Arana pelo lado esquerdo da defesa, enquanto Gabriel Jesus tomou a vaga de Richarlison no ataque.

O volante Casemiro, que havia ficado de fora do treino do último sábado devido a dores no tornozelo, se recuperou e será parte do onze inicial contra os uruguaios. O zagueiro Adryelson, que foi convocado para o lugar de Nino, cortado por um entorse no joelho, iniciará o embate no banco de reservas.

Com isso, a provável escalação para o confronto com o Uruguai é: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Gabriel Jesus e Vinícius Jr.

Os primeiros 20 minutos da atividade desta segunda-feira foram abertos para a imprensa. Diniz promoveu um enfrentamento entre duas equipes, em espaço reduzido. O comandante demandava muita movimentação e agressividade na retomada de bola.

Na segunda etapa de trabalhos, o treinador comandou um treino tático e desenhou o time para a partida. O treino também teve foco na bola parada - os jogadores treinaram cobranças de escanteios e faltas laterais.

O duelo contra o Uruguai é válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e está marcado esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Centenário de Montevidéu. O Brasil figura na vice-liderança da qualificatória, com sete pontos após três jogos. A Argentina lidera, com nove.