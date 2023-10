'Daniel Alves não pode ser referência de nada', diz PVC sobre Yan Couto

O colunista Paulo Vinícius Coelho criticou no De Primeira a falta de sensibilidade do lateral direito Yan Couto ao dizer que Daniel Alves é seu ídolo na posição. Segundo PVC, o ex-jogador, que está preso na Espanha acusado de estupro, não pode ser visto hoje como referência.

Na posição, ele podia dizer: 'olha, o Daniel está numa situação muito delicada, ele não é meu ídolo, mas como lateral direito o estilo que ele desempenhou poderia ser meu estilo' — esse poderia ser o tom da resposta. Ele não teve a sensibilidade, a perspicácia, a inteligência e a cultura, talvez, de perceber que o Daniel Alves não pode ser referência de nada. Quando você pergunta qual a sua referência na posição, ele poderia dizer que 'é no estilo do Daniel Alves que eu me espelho', mas fazer a ressalva, 'olha, não estou falando da vida dele, estou falando dele na posição de lateral, o estilo que ele tinha como lateral direito'. PVC

