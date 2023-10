Corinthians: o que candidatos falaram sobre Renato Augusto, Mano e estádio

André Negão e Augusto Melo, candidatos à presidência do Corinthians, debateram na noite de ontem (15), durante o programa Mesa Redonda, da "TV Gazeta". Os candidatos falaram sobre os planos para o clube no próximo triênio e abordaram questões que acontecem dentro e fora de campo.

Renato Augusto fica?

Um dos principais líderes técnicos do elenco do Corinthians, Renato Augusto tem contrato com o clube apenas até o final de 2023, quando acaba o mandato de Duilio Monteiro Alves. André Negão e Augusto Melo disseram o que pensam a respeito da renovação com o meia.

André Negão: "A gente quer contar com todos aqueles jogadores que a comissão técnica decidir. Eu acho que é muito prematuro para um candidato a presidente do clube. Quem tem a decisão de renovar o contrato e pode fazer isso é o presidente atual do clube, porque o mandato atual dele vai até 1° de janeiro. Primeiro você precisa ganhar a eleição. A partir desse momento, você senta com a comissão técnica, vê as pessoas que vai trazer para trabalhar no futebol, para que aí comece a fazer a preparação para o ano seguinte".

Augusto Melo: "Renato Augusto é um craque, um grande jogador, vem em uma performance maravilhosa, mas não consegue jogar todos os jogos assim como é exigido. Criaremos um sistema especial para ele. Com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto. Tenho todo o interesse em renovar com ele, porque é um craque, um dos melhores meias do país hoje. Tenho certeza que com essa reformulação o Renato Augusto daria essa tranquilidade para essa molecada que vai estar subindo".

Mano Menezes

Contratado recentemente pelo Corinthians, Mano Menezes tem contrato até 2025. Perguntados sobre o futuro do técnico, os dois candidatos se mostraram a favor de uma eventual permanência.

Anteriormente, após o anúncio do novo treinador, Augusto Melo emitiu um comunicado e citou o fato de não ter sido questionado pela atual gestão sobre a chegada de Mano. André Negão, por sua vez, sempre se mostrou favorável à decisão de Duilio, atual presidente, e que faz parte da mesma chapa: Renovação e Transparência.

André Negão: "O Mano Menezes é um treinador que já passou pelo Corinthians, teve uma passagem vitoriosa e merece todo respeito. O contrato que foi feito é até 2025. A gente tem certeza que nesse momento o Mano vai fazer um bom trabalho. Vou apoiar, dar todo o aparato necessário para que ele desenvolva um bom trabalho".

Augusto Melo: "Usaram um corte da minha palavra dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians, é um excelente treinador, sabe montar times. O que eu quis dizer na época foi que nós tínhamos um planejamento para três anos, coisa que nessa gestão nunca existiu, e dentro desses três anos nós não pensaríamos no Mano. Analisaremos ele com certeza, sentaremos, mostraremos para ele o projeto, nos encaixaremos, e daí pra frente sim faremos um grande campeonato".

Neo Química Arena

Construída em 2014, a Neo Química Arena segue dando dores de cabeça aos presidentes do Corinthians pela alta dívida que o clube tem com a Caixa no financiamento do estádio. Os candidatos debateram a respeito do pagamento deste débito do Timão.

André Negão: "Hoje devemos R$ 770 milhões da Arena. Realmente, estamos pagando as dívidas dos juros. Os juros hoje estão na casa 13.75/13.50. Isso encareceu os juros e quando se encarece os juros você acaba pagando um valor maior. Dos R$ 670 milhões, R$ 400 milhões são dos naming rights. A nossa dívida da Arena hoje é de R$ 270 milhões. Temos uma receita anual da Arena de R$ 100 milhões, então é uma dívida que está equacionada. Temos certeza que vamos conseguir administrar essa dívida".

Augusto Melo: "Entra no sistema que já falei de péssima negociação, de 550 para 700 milhões, onde eles ficaram todos esses anos arrecadando e não pagaram nada. Por isso, hoje temos esse déficit da Arena, coisa que queremos modificar, trazer a Arena para o povo. Eles desprezam os corintianos, elitizaram o Corinthians. Queremos popularizar mais a nossa Arena, a Arena lotada para que possamos buscar receita no CNPJ e não no CPF. Queremos lugares populares na Arena. Com isso, gerar receita e equacionar as dívidas".

Dívidas do Corinthians

Os dois candidatos foram perguntados sobre como fariam para sanar as dívidas que o Corinthians tem adquirido ao longo do anos e, ao mesmo tempo, como fariam para colocar o time de volta na rota dos títulos.

André Negão: "O Corinthians está conseguindo sanar as suas despesas. Teremos a Falconi e a KPMG que estão nos ajudando e foi feito um bom trabalho. Hoje, já estamos com um superávit no valor da nossa dívida. Nossa despesa é maior que a nossa rentabilidade. Como o presidente do clube [Duilio] já admitiu, ele errou na montagem do time. Agora, com bastante cautela, com um executivo de mercado que possa ajudar o Mano Menezes a fazer boas contratações, contratações pontuais e que realmente possam vir a vestir a camisa do Corinthians. Vamos conseguir montar um elenco de ponta e que vai trazer resultados positivos ao Corinthians".

Augusto Melo: "Eles estão há 16 anos e nunca contrataram um executivo e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. Eu não sei onde ele [André] viu que o clube tem um superávit. Aliás, temos que entender que desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Todas as receitas que eles estão falando são despesas recorrentes de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam muito abaixo [...] Nós não sabemos qual o valor real da dívida. Sabemos que, quando assumirmos, teremos grandes surpresas [...] Nós vamos entrar com um marketing pesado para que a gente possa trazer receita".

