Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para o jogo contra o América-MG

Nesta segunda-feira, o Corinthians divulgou a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o América-MG, pela 28ª rodada do Brasileirão, nesse domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A comercialização das entradas será escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor.

O processo será feito exclusivamente pela plataforma do site do sócio-torcedor. O início para adquirir lugares para o confronto começará a partir das 11h (de Brasília) dessa terça-feira, para membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras).

INGRESSOS PARA O TIMÃO NO BRASILEIRÃO! ?? Amanhã (17/10), a partir das 11h, começa a venda de ingressos para a partida entre Corinthians x América-MG, no dia 22/10 (domingo), às 18h30, na Neo Química Arena! Saiba mais ? https://t.co/hmZHWvD7wN Atenção às nossas tabelas para... pic.twitter.com/0x7bhiPl89 ? Corinthians (@Corinthians) October 16, 2023

Depois, às 13h, é dado o pontapé inicial para os sócios-torcedores a partir de 60 pontos, na sequência, às 15h, de 40, e às 17h, de 20. Na quarta-feira, começa para os demais aderentes do plano, às 11h. Por fim, para o público geral, o processo começa às 15h.

Com relação aos descontos, membros do plano Minha Vida terão de 30% a 52%, os do plano Minha História terão de 35% a 51% e os do plano Meu Amor, 20%.

Com 31 pontos, o Corinthians está ameaçado pela zona de rebaixamento. O Timão, que está na 14ª posição, está com quatro a mais que o Vasco, primeiro clube dentro do Z4.

Veja valores dos ingressos:

(Foto: Reprodução/Corinthians)